TMO'daki patlamada hasar gören silolardaki buğdayın taşınması için ihaleye çıkıldı

Toprak Mahsulleri Ofisi Kocaeli Başmüdürlüğü, siloların zarar görmesinin ardından 6 bin 500 ton ekmeklik buğdayın kara yolu ile 12 kilometre mesafedeki başka bir limandaki depoya taşınması için ihaleye çıktı. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından taşıma işlemlerine başlanması bekleniyor.

15 BİN TON ÜRÜN ETKİLENDİ



Patlamada 60 silodan 13'ü de zarar gördü. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklamasına göre patlamadan 15 bin ton ürün etkilendi.