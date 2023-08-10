TMO'daki patlamada hasar gören silolardaki buğdayın taşınması için ihaleye çıkıldı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) ait siloların patlamada hasar görmesinin ardından 6 bin 500 ton ekmeklik buğdayın taşınması için ihaleye çıkıldı.

TMO'daki patlamada hasar gören silolardaki buğdayın taşınması için ihaleye çıkıldı
Derince’de Toprak Mahsulleri Ofisi silolarında patlama | Kare kare patlama anı

Derince’de Toprak Mahsulleri Ofisi silolarında patlama | Kare kare patlama anı

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Toprak Mahsulleri Ofisi Başmüdürlüğü, siloların zarar görmesinin ardından 6 bin 500 ton ekmeklik buğdayın kara yolu ile 12 kilometre mesafedeki başka bir limandaki depoya taşınması için ihaleye çıktı. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından taşıma işlemlerine başlanması bekleniyor.

15 BİN TON ÜRÜN ETKİLENDİ

Patlamada 60 silodan 13'ü de zarar gördü. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklamasına göre patlamadan 15 bin ton ürün etkilendi.

Derince’deki patlamadan yaralı kurtulan işçi yaşananları anlattı

Derince’deki patlamadan yaralı kurtulan işçi yaşananları anlattı

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TMO'ya ait Derince'deki silolarda 7 Ağustos'ta meydana gelen patlamada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.

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