TMSF'den Habertürk TV açıklaması

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), mahkeme kararıyla kayyım olarak görevlendirildiği Habertürk TV’nin satıldığı yönünde sosyal medyada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

TMSF’den yapılan yazılı açıklamada, sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulan spekülatif haberlere itibar edilmemesi istendi. Açıklamada, TMSF’nin ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirdiği tüm satış işlemlerini ilan yoluyla yürüttüğü vurgulandı.

TMSF, kamuoyunun yalnızca TMSF’nin resmi internet sitesinde yer alan “satış ilanları”nı dikkate almasının önem taşıdığını belirterek, Habertürk TV’ye ilişkin herhangi bir satış işleminin bulunmadığını bildirdi.