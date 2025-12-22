Tofaş'la drift pahalıya patladı. 61 bin TL ceza yedi, aracı trafikten men edildi
22.12.2025 22:57
IHA
İHA
Mersin'de Tofaş marka otomobiliyle dirft atan sürücü yakalanarak 61 bin 164 TL para cezası kesildi, araç ise trafikten çekildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gece yarısı sokakta drift atarak çevreyi rahatsız eden sürücü ile ilgili çalışma yaptı.
Ekiplerin çalışmasında Tofaş marka Doğan model araçla drift atarak çevreyi rahatsız eden sürücü güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı.
Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve abartı egzoz kullanan sürücüye 61 bin 164 TL para cezası kesildi. Ayrıca otomobil trafikten men edildi.