TOGG başvuruları devam ediyor: TOGG ne zaman teslim edilecek? İşte ilk teslim tarihi

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), yıllardır beklenen otomobilini tanıttıktan sonra, ön siparişler için başvuruları kabul etmeye başladı.
ChatGPT'nin derlediği bilgilere göre, başvurulara yoğun ilgi gösterilirken, Togg, 2023 yılında toplam 20 bin araç teslim etmeyi hedefliyor. Togg için başvuru ücreti olarak 60 bin TL talep ediliyor. En ucuz modelin fiyatı ise 953 bin TL olarak belirlenmiş durumda. Togg'un 3 farklı versiyonu bulunurken, araçlar 6 farklı renk seçeneğiyle sunuluyor. Gemlik, Anadolu, Kula, Kapadokya, Oltu ve Pamukkale isimli renk seçenekleri arasından seçim yapılabiliyor.
2023 YILINDA 20 BİN ARAÇ TESLİM EDİLECEK
Ön sipariş süreci bittikten sonra dijital çekiliş, 28 Mart'ta noter huzurunda yapılacak. Başvurulara yoğun ilgi gösterilirken Togg, 2023 yılında toplam 20 bin araç teslim etmeyi hedefliyor.
İLK TESLİMLER NİSAN AYINDA
2022 yılında seri üretime geçen Togg'un ilk teslimleri nisan ayında yapılacak. Bu hamle, Türk otomotiv sektörü için yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.