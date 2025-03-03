TOGG Mart kampanyası 2025: T10X V2 kredi tutarı, vade sayısı ve aylık ödeme miktarı

Yerli otomobil TOGG'un satışta olan T10X Vs modeli için mart kampanyası devrede! Uygun şartlarda araç sahibi olmak isteyenler için faizsiz ve uzun vade seçenekleri ile kredi fırsatı hayata geçirildi. Bireysel ve kurumsal kullanıcılar için 41.667 TL'den başlayan ödeme seçenekleri bulunuyor. İşte, TOGG TX10 V2 kredi kampanyası...



TOGG MART KAMPANYASI NEDİR, ÖDEME PLANI NASIL?



TOGG tarafından geliştirilen uygun ödeme planına sahip mart kampanyası ile TX10 V2 araçları satışa sunuluyor. Anahtar teslim fiyatına ÖTV, KDV, MTV, plaka ve tescil masrafları dahil. Ancak trafik sigortası ve kasko dahil değildir.ÖTV, KDV, Gümrük Vergisi, Taşıt Alım Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Plaka Harcı, Ruhsat Harcı, Noter Harcı ve burada sayılmayan tüm vergi ve harçlardan kaynaklanan ücret değişiklikleri kullanıcıya yansıyor olacak.



900.000 TL 48 ay vade belirtilen faiz oranı özel bankalarda geçerli, iki kamu bankası müşterilerinee 3,19% faiz oranı sunabiliyor. 1.500.000 TL kampanyası Garanti, Akbank ve İş Bankası’nda geçerli. İş Bankası 48 ay seçeneğini sunmuyor.



Bireysel Kullanıcılara özel



Versiyon T10X V2

Kredi Tutarı: 500.000 TL

Vade: 12 ay

Faiz Oranı: 0,00%

Aylık Ödeme: 41.667 TL



VersiyonT10X V2

Kredi Tutarı: 500.000 TL

Vade: 30 ay

Faiz Oranı: 2,29%

Aylık Ödeme: 25.434 TL



VersiyonT10X V2

Kredi Tutarı: 700.000 TL

Vade: 12 ay

Faiz Oranı: 1,19%

Aylık Ödeme: 64.365 TL



VersiyonT10X V2

Kredi Tutarı: 700.000 TL

Vade: 30 ay

Faiz Oranı: 2,49%

Aylık Ödeme: 36.816 TL



VersiyonT10X V2

Kredi Tutarı: 900.000 TL

Vade: 12 ay

Faiz Oranı: 1,69%

Aylık Ödeme: 86.137 TL



VersiyonT10X V2

Kredi Tutarı: 900.000 TL

Vade: 30 ay

Faiz Oranı: 2,69%

Aylık Ödeme: 48.916 TL



Kurumsal Kullanıcılara Finansman Desteği



Versiyon: T10X V2

Kredi Tutarı: 500.000 TL

Vade: 12 ay

Faiz Oranı: 0,00%

Aylık Ödeme: 41.667 TL



Versiyon: T10X V2

Kredi Tutarı: 500.000 TL

Vade: 24 ay

Faiz Oranı: 1,49%

Aylık Ödeme: 25.149 TL



Versiyon: T10X V2

Kredi Tutarı: 500.000 TL

Vade: 36 ay

Faiz Oranı: 1,99%

Aylık Ödeme: 19.899 TL



Versiyon: T10X V2

Kredi Tutarı: 500.000 TL

Vade: 48 ay

Faiz Oranı: 2,39%

Aylık Ödeme: 18.036 TL



Versiyon: T10X V2

Kredi Tutarı: 900.000 TL

Vade: 12 ay

Faiz Oranı: 1,69%

Aylık Ödeme: 83.929 TL



Versiyon: T10X V2

Kredi Tutarı: 900.000 TL

Vade: 24 ay

Faiz Oranı: 2,59%

Aylık Ödeme: 51.550 TL



Versiyon: T10X V2

Kredi Tutarı: 900.000 TL

Vade: 36 ay

Faiz Oranı: 2,89%

Aylık Ödeme: 41.436 TL



Versiyon: T10X V2

Kredi Tutarı: 900.000 TL

Vade: 48 ay

Faiz Oranı: 2,75%

Aylık Ödeme: 34.884 TL



Versiyon: T10X V2

Aylık Ödeme: 1.500.000 TL

Vade: 12 ay

Faiz Oranı: 2,29%

Aylık Ödeme: 145.386 TL



Versiyon: T10X V2

Kredi Tutarı: 1.500.000 TL

Vade: 24 ay

Faiz Oranı: 2,65%

Aylık Ödeme: 86.508 TL



Versiyon: T10X V2

Kredi Tutarı: 1.500.000 TL

Vade: 36 ay

Faiz Oranı: 2,89%

Aylık Ödeme: 69.060 TL



Versiyon: T10X V2

Kredi Tutarı: 1.500.000 TL

Vade: 48 ay

Faiz Oranı:2,39%

Aylık Ödeme:54.108 TL