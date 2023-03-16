TOGG ön siparişi için kullanılan Trumore uygulaması nedir, nasıl yüklenir? Ön sipariş ödemesiyle ilgili ayrıntılar

Türkiye’nin ilk %100 elektrikli yerli otomobili TOGG, ekosisteminde önemli bir rolü olan mobil uygulaması Trumore'u geçtiğimiz aylarda paylaşmıştı.
Togg, mobil uygulaması Trumore ile fintek, insurtek, blokzinciri, IoT, yapay zeka gibi yeni nesil teknolojilerle kişiselleştirilmiş, kullanıcı odaklı, akıllı ve empatik bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.
Kullanıcı deneyiminin merkezde yer aldığı "Trumore, Earn.more, Go.more, Play.more ve Scale.more" başlıklarıyla kazandıran, gezdiren, eğlendiren ve sürekli gelişen bir platform olarak Togg mobilite dünyasının yeniliklerini ve fırsatlarını kullanıcılarla buluşturuyor.
TRUMORE ÜZERİNDEN ÖDEME NASIL YAPILIR?
İlk etapta sadece Türkiye’de kullanıma açık olacak platform üzerinden Togg akıllı cihazı için ön sipariş vermek de mümkün olacak.
Eğer kullanıcının daha önceden kurulu bir Trumore e-Cüzdanı varsa ve 60 bin lira bakiye yüklemişse ön ödemeyi tamamlayarak çekilişe katılma hakkı kazanacak ya da Trumore üzerinden Trumore e-Cüzdanını yaratıp 60 bin lira bakiyesini yükledikten sonra ön ödemeyi tamamlayarak, çekilişe katılma hakkı elde edecek.
Çekilişte sipariş hakkı kazanamayan kullanıcıların ön ödeme bedelleri ise kullanıcıların Trumore e-Cüzdanlarına ardından bankalarına bağlı olarak en geç 14 gün içinde otomatik olarak hesaplarına geri yatırılacak.
UYGULAMA NASIL İNDİRİLİR?
Trumore mobil uygulaması Apple Store ya da Google Play'den indirilebilmektedir. Trumore uygulamasını IOS işletim sistemli akıllı cep telefonu kullananlar Apple Store'a, Android tabanlı telefon kullananlar GoogleStore'dan yükleyebilirler.