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TOGG üzerinden dolandırıcılığa tutuklama

Sahte internet sitesi kurarak TOGG almak isteyen vatandaşları dolandırdığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

TOGG üzerinden dolandırıcılığa tutuklama
Arşiv

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte internet sitesi üzerinden 'nin yerli otomobili TOGG'u almak isteyenlerin dolandırıldığı bilgisi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, ''togg.satisonbasvuru.com'' isimli sahte site üzerinden ''TOGG Mobil2 Girişim Grubuna Hoş geldiniz'' başlığı altında vatandaşların dolandırıldığını tespit etti.

Vatandaşların yatırdığı paraların Mobil2 Dijital Elektronik Limited Şirketi isimli firmaya tanımlı hesaplara aktarıldığını belirleyen ekipler, firma sahibi Vedat Biren'i 'da gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Togg'dan dolandırıcılık uyarısı
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