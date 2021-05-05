'Tok gel' diyen hemşireye tehdit

Diyarbakır’da hastaneye giden bir kişi, hemşirenin aç karınla işlem yapamayacağını belirtmesi üzerine sağlık çalışanına hakaretler savurup tehdit etti.



Olay, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre, önceki gün sıra fişi alan bir hasta, kendisine sıra gelmesiyle birlikte odaya girdi.

Hemşirenin 'Aç karın mı tok karın mı' sorusuna aç olduğu cevabını veren kişi, bir şeyler yemesi için kantine yönlendirilip öğleden sonra gelmesi gerektiği, bu şekilde işlem yapılamayacağı belirtildi.

İsmi öğrenilemeyen hasta aldığı cevabın ardından hemşireyi tehdit edip hakaretler savurdu.



Çevredekilerin araya girmesiyle saldırgan odadan çıkartıldı. Hemşirenin uzun uğraşlar sonucu sakinleştirilen zanlıdan şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Corona virüs pandemisinde özveri ile çalışan sağlık çalışanlarına yapılan bu durum tepki topladı.