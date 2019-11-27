Tokalaşma bahanesiyle yaklaştığı kişinin elindeki parayı alıp kaçtı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Hayriye Mahallesi 9'uncu Sokak'ta öğleden sonra meydana gelen olayda Hamza Canbekler (68), oğluna ait marketin önünde bankadan çektiği parayı sayarken, yanına bir kişi yaklaştı.

Bu kişi, tokalaşma bahanesiyle elini uzattığı Canbekler'in elindeki yaklaşık bin lirayı alıp kaçtı.

Bir süre olayın şokunu yaşayan Canbekler, daha sonra kapkaççının peşine düştü. Şüpheli ise kısa sürede izini kaybettirdi. Kapkaç anı saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çağrılan polis ekipleri, güvenlik kamerasından eşkalini tespit ettiği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.