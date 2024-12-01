Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu,  trafik kazası geçirdi

Alaca-Sungurlu karayolu Gökçam mevkiinde yaşanan kazada, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun bulunduğu makam aracı, bir tır, bir otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı.



Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, Özel Kalem Müdürü Murat Ünalmış ile Mevlüt Gökhan kendi imkanları ile Sungurlu Devlet Hastanesine gitti. Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının sağlık durumunun iyi olduğu ve ayakta tedavilerinin yapıldığı öğrenildi.