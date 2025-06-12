Tokat Niksar'da orman yangını

Tokat'ın Niksar ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangını kontrol altına aldı.

Tokat Niksar'da orman yangını

Niksar ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıktı.

Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ile Niksar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 15 dönümlük alan zarar gördü.

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