Tokat Niksar'da orman yangını
Tokat'ın Niksar ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangını kontrol altına aldı.
Niksar ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıktı.
Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine Tokat Orman İşletme Müdürlüğü ile Niksar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 15 dönümlük alan zarar gördü.
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