Tokat Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Tokat Yerel Seçim Sonucu ve YSK İlçe ilçe Oy Sonuçları Son Dakika

Tokat Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2024 Tokat seçim sonuçları, Tokat ilçe ilçe seçim sonuçları, canlı seçim sonuçları ve hangi ilçede hangi partinin adayı önde gibi Tokat seçim gündemiyle ilgili tüm gelişmeler anlık ve canlı olarak secim.ntv.com.tr adresinden takip edilebilecek.

Saat 22:41 itibarıyla sonuçlar;



MHP'nin adayı MEHMET KEMAL YAZICIOĞLU yüzde %52.25 oy oranı ile 1. sırada yer alıyor.



AK PARTİ'nin adayı EYÜP EROĞLU ise %29.55 oy oranı ile 2. sırada.



CHP'den MURAT YAZICI ise %8.87 ile 3. sırada kendine yer buldu.

Tokat İLÇE İLÇE 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?

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Öte yandan NTV sosyal medya hesaplarından Tokat YSK seçim sonuçları anlık olarak dakika dakika paylaşılacak.