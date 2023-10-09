Tokat Valiliği'nden Şehit Ömer Halisdemir Caddesi’nin isminin değiştirilmesi kararı

300 metrelik bir caddeden bahseden Coruk, "15 Temmuz Şehidimiz Ömer Halisdemir'in isminin bulunduğu caddeye hiçbir art niyet olmadan Şahin Hasgül'ün ismini vermek istedik. Şu anda mevcut bir değişiklik yapılmış değildir. Ama bunu siyasi emeller uğruna kullanmak istediler." diyerek tepki gösterdi.



Coruk, şöyle devam etti:



"Şehidimiz Ömer Halisdemir'in ismini, mevcut devam eden projemiz küçük sanayi sitesine vereceğiz. Farklı bir düşüncemiz yok, olamaz da. Kesinlikle bir art niyetimiz yok. Hasgül ailesinin ve çevresinin isteği üzerine bu karar alındı."



BELEDİYENİN KARARI İPTAL EDİLDİ



Tokat Valiliği'den yapılan açıklamada ise "'Şehit Ömer Halisdemir'in ismini kaldırıp Belediye Başkanının ismini verdiler' başlıklı haberlerin yayınlanması üzerine bu açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Sulusaray Belediye Meclisi’nin Ağustos ayı gündeminin 4. Maddesinde 'Şehit Ömer Halisdemir Caddesi' isminin değiştirilmesi kararı görüşülerek Belediye Meclisi’nce oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Ancak Belediye Meclis gündeminin 4. Maddesinde 'Şehit Ömer Halisdemir Caddesi' isminin değiştirilmesi kararı Valilik Makamının 07.10.2023 ve 36364 sayılı yazısı ile iptal edilerek eski haline getirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

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