Tokat ve Bingöl'de kene iki can aldı

Tokat ve Bingöl'de kene ısırması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.



Tokat’ın Almus ilçesine bağlı Bağtaşı köyünde yaşayan 5 çocuk babası Duran Özcan’ın sırtına kene yapıştı. Keneyi eşinin yardımıyla çıkaran 63 yaşındaki Özcan rahatsızlandı.. Hastanede yaklaşık 2 hafta kırım kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi edilen Duran Özcan yaşamını yitirdi.



Son vakayla birlikte Tokat'ta kene ısırması sonucu ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.



3 ÇOCUK ANNESİ HAYATINI KAYBETTİ



Bingöl'de de 36 yaşındaki Seyman Atuk'a kırım kongo kanamalı ateşi hastalığı teşhisi konuldu. Kene ısırması nedeniyle hastaneye başvuran kadın durumu ağırlaşınca Trabzon'daki hastaneye sevk edildi. Ancak 3 çocuk annesi kadın müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

