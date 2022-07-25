Tokat ve Bingöl'de kene iki can aldı

Haberler - NTV Haber 25.07.2022 - 17:11
Tokat ve Bingöl'de kene ısırması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.
Tokat’ın Almus ilçesine bağlı Bağtaşı köyünde yaşayan 5 çocuk babası Duran Özcan’ın sırtına kene yapıştı. Keneyi eşinin yardımıyla çıkaran 63 yaşındaki Özcan rahatsızlandı.. Hastanede yaklaşık 2 hafta kırım kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi edilen Duran Özcan yaşamını yitirdi.
Son vakayla birlikte Tokat'ta kene ısırması sonucu ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.
3 ÇOCUK ANNESİ HAYATINI KAYBETTİ
Bingöl'de de 36 yaşındaki Seyman Atuk'a kırım kongo kanamalı ateşi hastalığı teşhisi konuldu. Kene ısırması nedeniyle hastaneye başvuran kadın durumu ağırlaşınca Trabzon'daki hastaneye sevk edildi. Ancak 3 çocuk annesi kadın müdahaleye rağmen kurtarılamadı.