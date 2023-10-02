Tokat'ta 3 kişinin öldüğü kazada TIR şoförü serbest

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde, otomobilin TIR'a arkadan çarpıp 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada, TIR sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tokat'ta 3 kişinin öldüğü kazada TIR şoförü serbest
Tokat’ta feci kaza | Otomobil, TIR’a arkadan çarptı: 3 ölü

Tokat’ta feci kaza | Otomobil, TIR’a arkadan çarptı: 3 ölü

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'ın Reşadiye ilçesi D-100 kara yolu Mutluca köyü mevkisinde dün Hüseyin Cahit Erden'in (72) kullandığı otomobil, Bektaş Kilinç (50) idaresindeki TIR'a arkadan çarptı.

Sürücü Erden ile yanındaki Onay Turhan (75) ve Ballı Turhan'ın (75) hayatlarını kaybettiği kazada, hafif yaralanan TIR şoförü Bektaş Kilinç ise gözaltına alındı.

Tokat'ta 3 kişinin öldüğü kazada TIR şoförü serbest - 1

Jandarmadaki sorgusu tamamlanan Kilinç, çıkarıldığı mahkemede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kazada yaşamını yitiren Cahit Erden, Onay Turhan ve Ballı Turhan otopsi işlemlerinin ardından cenazeleri yakınlarına teslim edilip, memleketleri Gümüşhane'ye götürüldü.

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