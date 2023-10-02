Tokat'ta 3 kişinin öldüğü kazada TIR şoförü serbest

Tokat'ın Reşadiye ilçesi D-100 kara yolu Mutluca köyü mevkisinde dün Hüseyin Cahit Erden'in (72) kullandığı otomobil, Bektaş Kilinç (50) idaresindeki TIR'a arkadan çarptı.

Sürücü Erden ile yanındaki Onay Turhan (75) ve Ballı Turhan'ın (75) hayatlarını kaybettiği kazada, hafif yaralanan TIR şoförü Bektaş Kilinç ise gözaltına alındı.