Tokat'ta 4 katlı binada yangın: Mahsur kalan çocuklar kurtarıldı

Tokat'ın Erbaa ilçesi Mehmet Akif Mahallesi İzzettin Çağpar Caddesi'nde Mükremin Pelit'e ait kızı Gizem Çetinbaş, torunları Oğuz Çetinbaş (1) ve Göktuğ Çetinbaş'ın (3) yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Yangın anında evde yalnız olan iki çocuk, aynı apartmanda yaşayan iki polis memuru tarafından kurtarıldı.

Dumandan etkilenen iki çocuk olay yerine gelen ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Yangın, Erbaa Belediyesi İtfaiyesi Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.