Tokat'ta 5.5 büyüklüğünde deprem
13.03.2026 03:45
Son Güncelleme: 13.03.2026 05:03
Deprem, Niksar'ın kuzeyinde, Kuzey Anadolu Fayı'na yakın bir bölgede meydana geldi.
Tokat'ın Niksar ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AFAD ve Tokat Valiliği, an itibarıyla olumsuz bir durum bildirilmediğini duyurdu. Niksar'da eğitime 1 gün ara verildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre saat 03.35'te Tokat'ın Niksar ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem oldu.
Depremin derinliği 6.37 kilometre olarak kaydedildi.
Amasya, Samsun, Sivas ve Ordu'dan da hissedilen depremin merkez üssünün Niksar ile Erbaa arasındaki Pınarbeyli köyü olduğu açıklandı.
AFAD: AN İTİBARIYLA OLUMSUZ BİR DURUM YOK
AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada şu ana kadar olumsuz bir ihbar alınmadığı ve saha çalışmalarının devam ettiği belirtildi. AFAD'ın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklama şöyle: "Tokat ilimizin Niksar ilçesinde saat 03.35’te meydana gelen ve Samsun, Amasya, Ordu, Sivas illerimizde de hissedilen 5.5 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.
Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."
TOKAT BELEDİYE BAŞKANI YAZICIOĞLU'NDAN AÇIKLAMA
NTV Canlı yayınına katılan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu da şu ana kadar kent merkeziyle ilgili kendisine iletilen olumsuz bir durumun olmadığını duyurdu. Korku yaşayan vatandaşların evlerinden çıktığını belirten Yazıcıoğlu ekiplerin çalışmalara başladığını ifade etti.
İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ: OLUMSUZ BİR DURUM İHBARI YAPILMADI
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum ihbarı yapılmadığını duyurdu. Çiftçi "Tokat ilimizin Niksar ilçesinde saat 03.35’te meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Şu ana kadar herhangi bir olumsuz duruma ilişkin bir ihbar bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada gerekli tarama ve değerlendirme çalışmalarını sürdürmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı. Tokat Valiliği'nden de benzer bir açıklama yapıldı.
ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ
Deprem, Tokat'ın yanı sıra Samsun, Çorum, Amasya, Sinop ve çevre illerde de hissedildi.
Tokat Valisi Abdullah Köklü, deprem nedeniyle kendilerine herhangi bir olumsuzluk bildirilmediğini belirterek, ekiplerin saha tarama çalışmasına başladığını bildirdi.
Samsun Valisi Orhan Tavlı da deprem nedeniyle kendilerine şu ana kadar olumsuz bir durum iletilmediğini ifade etti.
Amasya Valisi Önder Bakan ise depremin ardından kendilerine yansıyan bir olumsuzluk olmadığını kaydetti.
OKULLAR TATİL EDİLDİ
Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, deprem nedeniyle ilçe genelindeki tüm okullarda tedbir amacıyla eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.
Ayrıntılar birazdan NTV.com.tr'de…