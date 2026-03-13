Tokat'ta 5.5 büyüklüğünde deprem

İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ: OLUMSUZ BİR DURUM İHBARI YAPILMADI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum ihbarı yapılmadığını duyurdu. Çiftçi "Tokat ilimizin Niksar ilçesinde saat 03.35’te meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Şu ana kadar herhangi bir olumsuz duruma ilişkin bir ihbar bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada gerekli tarama ve değerlendirme çalışmalarını sürdürmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı. Tokat Valiliği'nden de benzer bir açıklama yapıldı.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem, Tokat'ın yanı sıra Samsun, Çorum, Amasya, Sinop ve çevre illerde de hissedildi.

Tokat Valisi Abdullah Köklü, deprem nedeniyle kendilerine herhangi bir olumsuzluk bildirilmediğini belirterek, ekiplerin saha tarama çalışmasına başladığını bildirdi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı da deprem nedeniyle kendilerine şu ana kadar olumsuz bir durum iletilmediğini ifade etti.

Amasya Valisi Önder Bakan ise depremin ardından kendilerine yansıyan bir olumsuzluk olmadığını kaydetti.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, deprem nedeniyle ilçe genelindeki tüm okullarda tedbir amacıyla eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.

