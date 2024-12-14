Tokat'ta ağaca çarpan ticari araç devrildi: Üç kişi öldü

Ali Esetekin (23) idaresindeki hafif ticari araç, Tokat-Turhal kara yolu Şenyurt beldesi yakınlarında kavak ağacına çarparak devrildi.



Kazada sürücü ile araçta bulunan Hüseyin Can Esetekin (21) ve Eren Atlı (28) olay yerinde yaşamını yitirdi.



Cenazeler incelemenin ardından cenaze nakil aracı ile Turhal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Polis ve jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik tedbirleri aldı.