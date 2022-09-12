Tokat'ta aynı yerde orman yangını

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde dün çıkan ve ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen ormanda bugün de yangın başladı.



İlk yangın, dün saat 15.00 sıralarında Saraykışla köyündeki Frenk Yaylası'nda orman yangını çıktı.

Ekipler, alevlere 1,5 saat boyunca müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında, 3 hektarlık alan zarar gördü.



Yangın bugün öğle saatlerinde yeniden çıktı. Rüzgarında etkisiyle hızla yayılan yangına çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Bugün başlayan ve 5 hektar alana zarar veren yangın da kontrol altına alındı.