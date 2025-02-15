Tokat'ta baba dehşeti: Oğlunu keserle öldürdü
Tokat'ın Niksar ilçesinde bir baba, tartıştığı 18 yaşındaki oğlunu başına keserle vurarak öldürdü.
Tokat'ta baba ile oğlu arasındaki kavga kanlı bitti.
Niksar ilçesi Kırkızlar Mahallesi Narman Geçidi Sokak'taki evlerinde Nihat A. (44) ile oğlu Berat A. (18) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nihat A., keserle oğlunun başına vurdu.
Berat A., olay yerinde hayatını kaybetti. Baba Nihat A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
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