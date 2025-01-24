Tokat'ta bariyere çarpan cipteki 5 kişi yaralandı
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bariyere çarpan cipteki 5 kişi yaralandı.
Fotoğraf: Arşiv
M.A. idaresindeki 29 AK 362 plakalı cip, Tokat-Reşadiye kara yolu Dokuzdolambaç mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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