Tokat'ta bariyere çarpan cipteki 5 kişi yaralandı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bariyere çarpan cipteki 5 kişi yaralandı.

Tokat'ta bariyere çarpan cipteki 5 kişi yaralandı
Fotoğraf: Arşiv

M.A. idaresindeki 29 AK 362 plakalı cip, -Reşadiye kara yolu Dokuzdolambaç mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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