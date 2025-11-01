Tokat'ta beyin ölümü gerçekleşen hastadan organ bağışı

Tokat'ta, beyin kanaması sonucu beyin ölümü gerçekleşen Musa Avcu'nun karaciğeri, başka bir hastaya hayat verecek.

Kentte, 28 Ekim'de rahatsızlanan Musa Avcu, acil sağlık ekipleri tarafından ambulansla TOGÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Beyin kanaması nedeniyle yoğun bakıma alınan Avcu'nun dün akşam saatlerinde gerçekleşti. Bunun üzerine Sağlık Müdürlüğü ekipleri, hasta yakınlarıyla irtibat kurdu.Yapılan görüşmelerde, hastanın ailesi organlarını bağışlama kararı aldı.

Avcu'dan alınan karaciğerinin, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde organ bekleyen hastaya nakledileceği belirtildi.

