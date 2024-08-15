Tokat'ta bir otomobil 50 metre yükseklikten tarlaya devrildi

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yol ayrımında kontrolden çıkan bir otomobil, 50 metre yükseklikten tarlaya devrildi.

Tokat'ta bir otomobil 50 metre yükseklikten tarlaya devrildi

'ın Reşadiye ilçesi Bereketli Beldesi Çakraz Mahallesi yol ayrımında meydana geldi.

Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, Çakraz Mahallesi'ne dönmek için manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak 50 metre yükseklikten tarlaya devrildi.

Kaza sonucunda araçta bulunan 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Olayı gören vatandaşlar, hızla yaralıları araçtan çıkardı ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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