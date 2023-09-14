Tokat'ta bomba paniği

Tokat'ta kaldırımda el bombası sanılıp ihbar edilen cismin, konfeti patlatma düzeneği olduğu belirlendi.

Tokat'ta bomba paniği

'ta bomba paniği yaşandı.

Saat 12.00 sıralarında Yeşilırmak Mahallesi Orkide Sokak'tan geçen vatandaşlar kaldırımda şüpheli bir cisim fark etti.

El bombası zannedilen cisim için 112'ye ihbarda bulunuldu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgeyi güvenlik şeridi ile kapattı.

Tokat'ta bomba paniği - 1

Bomba imha uzmanı, özel kıyafetini giyerek şüpheli cismi inceledikten sonra, fünye yerleştirdi.

Patlatılan cismin konfeti patlatma düzeneği olduğu belirlendi.

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