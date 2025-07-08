Tokat'ta düğün yolunda kaza: Yaralılar var
Tokat'ta düğüne gidenleri taşıyan minibüsün istinat duvarına çarpması sonucu 13 kişi yaralandı.
Van'dan İstanbul'a düğüne gitmek için yola çıkanların bulunduğu M.Ş. (45) yönetimindeki 65 S 0295 plakalı minibüs, Tokat-Reşadiye Karayolu Akıncı köyü yakınlarında istinat duvarına çarptı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan 12 kişi yaralandı.
Yaralılar, Reşadiye ve Niksar ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.
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