Tokat'ta 'dur' ihtarına uymayan sürücüyü döven 2 polis görevden uzaklaştırıldı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, iki polis memurunun orantısız güç kullandıkları iddiasıyla görevden uzaklaştırıldıkları bildirildi.

Geçtiğimiz hafta Erbaa'da yaşanan olayda iddiaya göre, ehliyetsiz ve alkollü olarak trafiğe çıkan 22 yaşındaki O.A. isimli genç, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. O.A., peşine polis araçlarıyla düşen polisler tarafından ilçe merkezinde bulunan Sanayi Sitesinin üst tarafında yakalandı.

Aracından dışarı çıkartılan O.A., polis memurları tarafından kafası tekmelenerek darp edildi. Bu durumu gören çevredeki vatandaşlar yaşananları cep telefonlarıyla kaydetti.



Valilikten yapılan açıklamada ise, bir suç isnadı ile ilgili yapılan yakalama işlemi sırasında görevli polislerin orantısız güç kullandıklarının değerlendirildiği aktarılan açıklamada, iki polis memurunun görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi.



Açıklamada, polislerle ilgili yasal soruşturma başlatıldığı da kaydedildi.

