Tokat'ta ekili 10 dönüm buğday yandı

Tokat'ta, özel bir tarım işletmesinin buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ekili 10 dönüm buğday yandı.

Tokat'ta ekili 10 dönüm buğday yandı

-Turhal kara yolundaki özel bir tarım işletmesine ait buğday tarlasında saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.

Yangını gören işletme çalışanları, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen Turhal Belediyesi itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 90 dönümlük ekili buğday tarlasının 10 dönümünün zarar gördüğü tespit edildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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