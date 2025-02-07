Tokat'ta evde yangın: Bir yaralı

Tokat'ın Zile ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi yaralandı.

Tokat'ta evde yangın: Bir yaralı
Foto: Arşiv

İlçeye bağlı Çayır köyünde yalnız yaşayan işitme ve konuşma engelli Mehmet Özçelik'e (72) at iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Zile Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangında yaralanan Özçelik, sağlık ekibince ambulansla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması soncu söndürülen yangında evde hasar meydana geldi.

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