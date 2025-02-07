Tokat'ta evde yangın: Bir yaralı
Tokat'ın Zile ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi yaralandı.
Foto: Arşiv
İlçeye bağlı Çayır köyünde yalnız yaşayan işitme ve konuşma engelli Mehmet Özçelik'e (72) at iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Zile Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangında yaralanan Özçelik, sağlık ekibince ambulansla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin çalışması soncu söndürülen yangında evde hasar meydana geldi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Yerel Haber
- Yangın
- Tokat
- Tokat Zile