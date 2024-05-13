Tokat'ta facia gibi kaza: Kafa kafaya çarpışan araçlarda 2'si çocuk 7 kişi yaralandı

Güneşli Mahallesi İmamlık Caddesi üzerinde Niyazi Doğan idaresindeki araç ile Okan Ağcataş yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.



Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada araçlarda bulunan 5 yetişkin ve 2 çocuk yaralanarak kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.