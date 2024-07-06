Tokat'ta feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Tokat'ın Turhal ilçesinde ciple otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Tokat'ta feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Turhal-Zile kara yolu Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde Zile yönüne giden Mehmet İhsan Akgöz (43) idaresindeki cip ile karşı yönden gelen Yasin Çınar (27) idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Dün saat 23.30 sıralarında meydana gelen kazada sürücüler yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Turhal Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yasin Çınar kurtarılamadı.

Tokat'ta feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı - 1

Kaza sonra mahalleli, Turhal- Zile kara yolunu trafiğe kapatarak oturma eylemi yaptı.

Olay yerine gelen Turhal Belediye Başkanı Erdem Ural ile görüşen mahalleli, 30 dakika sonra yolu ulaşıma açtı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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