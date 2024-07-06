Tokat'ta feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza sonra mahalleli, Turhal- Zile kara yolunu trafiğe kapatarak oturma eylemi yaptı.



Olay yerine gelen Turhal Belediye Başkanı Erdem Ural ile görüşen mahalleli, 30 dakika sonra yolu ulaşıma açtı.



Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.