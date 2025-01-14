Tokat'ta feci kaza: 2 ölü

A.T. idaresindeki 06 EJR 074 plakalı TIR, Tokat-Niksar kara yolu Dönekse mevkiinde Ayşe Yılmaz yönetimindeki 23 AYD 976 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki İlknur Akbulut olay yerinde yaşamını yitirdi, Zeliha Ayan ise yaralandı.



Yaralı, ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



TIR sürücüsü ise gözaltına alındı.