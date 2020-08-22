Tokat'ta feci kaza: 3 ölü, 5 yaralı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı 22.08.2020 - 11:10

Tokat'ta feci kaza: 3 ölü, 5 yaralı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Köksal Kaya idaresindeki otomobil, D-100 kara yolu Karlıyayla köyü mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen TIR ile çarpıştı.

Kazada, sürücü Kaya ile otomobildeki Özlem Gürbüz ve Fatma Demir olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan TIR şoförü ile otomobildeki 4 kişi ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Köksal Kaya'nın, ilçede tekstil atölyesi sahibi olduğu, kaza sırasında da otomobilde atölye çalışanlarının bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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