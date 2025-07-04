Tokat'ta feci kaza: Devrilen kamyonun şoförü öldü

Tokat'ta şarampole devrilen kamyonun şoförü E.Ş., olay yerinde hayatını kaybetti.

Tokat'ta feci kaza: Devrilen kamyonun şoförü öldü

-Almus Kara yolu Bakımlı köyü yakınlarında E.Ş. idaresindeki , yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

E.Ş.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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