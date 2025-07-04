Tokat'ta feci kaza: Devrilen kamyonun şoförü öldü
Tokat'ta şarampole devrilen kamyonun şoförü E.Ş., olay yerinde hayatını kaybetti.
Tokat-Almus Kara yolu Bakımlı köyü yakınlarında E.Ş. idaresindeki kamyon, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
E.Ş.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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