Tokat'ta feci kaza | Kamyona arkadan çarpan araçtaki 2 kişi öldü

Tokat'ta kamyona arkadan çarpan araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Kazada araç hurdaya döndü.

Tokat'ta feci kaza | Kamyona arkadan çarpan araçtaki 2 kişi öldü

, Niksar Karayolu Karakaya köyü mevkiinde çift taraflı olarak meydana geldi.

Tokat'tan Niksar istikametine gitmekte olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil aynı istikamette seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyona arkadan çarptı.

Çarpışma sonucunda otomobilde bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybeden vatandaşlar Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi devam ederken, kazada hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmaları sürüyor.

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