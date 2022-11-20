Tokat'ta felçli hastaya hemşire şiddeti

Tokat’ta faaliyet gösteren Medicalpark Hastanesi'nde bilinci yerinde olmayan felçli hastaya biri kadın iki hemşire şiddet uyguladı. Hemşireler cihazlara bağlı olduğu halde hastanın çarşafla yüzünü kapatıp elleriyle ağzını ve boğazını sıktı.

5 ay önce yaşanan olayın görüntülerinin ortaya çıkması üzerine Tokat Valiliği suç duyurusunda bulunurken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından söz konusu görüntülere ilişkin paylaşımda bulundu.



Koca, "Tokat Medical Park hastanesinde kaydedildiği belirtilen, bir hastanın bazı çalışanlarca şiddete maruz kaldığını gösteren görüntüler üzüntü verici ve kabul edilemezdir. Bakanlığımız ilgili hastanede derhal soruşturma başlatmıştır. Gerekenin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın." açıklamasını yaptı.

