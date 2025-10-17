Tokat'ta hastaneye kaldırılan asker şehit oldu

Tokat'ta eğitim sırasında rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan Piyade Er Eyüp Güner, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Tokat'ta hastaneye kaldırılan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, ’ta görev yapan Piyade Er Eyüp Güner'in eğitim esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak olduğunu duyurdu. 

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yayımladığı taziye mesajında, Güner'e, Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk milletine başsağlığı dileğinde bulundu.

