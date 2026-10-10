Tokat'ta içme suyu için uyarı. Bin 400 kişi hastanelere başvurdu

Tokat kent merkezinde önceki gün akşam saatlerinde başlayan mide bulantısı , kusma ve karın ağrısı şikayetleri nedeniyle hastanelerde yoğunluk yaşandı.



İlk olarak çocuklarda görülen şikayetlerin ardından yetişkinlerin de sağlık kuruluşlarına başvurmasıyla hasta sayısı yaklaşık bin 300 ila bin 400'e ulaştı. Yaşanan gelişmeler üzerine Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ile Tokat Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Canbolat, basın açıklaması yaparak vatandaşları bilgilendirdi.

“SU NUMUNELERİNDE HERHANGİ BİR OLUMSUZLUĞA RASTLANMADI”



Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, kent genelindeki içme sularının İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince düzenli olarak denetlendiğini belirterek, "Tokat'taki içme sularımız her zaman İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlenmektedir. İçme sularında yapılan gözlemsel kontrollerde herhangi bir koku ve renk değişimine rastlanmamıştır. Yağışların yoğun olduğu dönemde bile içme suyu kalitesinde herhangi bir değişim tespit edilmemiştir. En son 5 Ekim 2026 tarihinde yapılan test sonuçlarında ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. Test sonuçları açıklanana kadar vatandaşlarımızın geçici bir süre temkinli davranarak suyu kaynatıp kullanmalarını önemle rica ediyorum. Bu süre zarfında klorlama nedeniyle içme sularında hafif bir koku olabilir." dedi.