Tokat'ta içme suyu için uyarı. Dezenfeksiyon çalışmaları için eğitime ara verildi
10.10.2026 23:52
Son Güncelleme: 11.10.2026 23:01
Tokat'ta analiz sonuçları kesinleşene kadar vatandaşlara suyu kaynatarak tüketmeleri uyarısı yapıldı.
Tokat'ta 2 bin 914 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. Yetkililer, şebeke suyunun içme ve yemek hazırlamada kullanılmaması konusunda uyarırken, eğitime bir gün ara verildi.
Tokat kent merkezinde önceki gün akşam saatlerinde başlayan mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri nedeniyle hastanelerde yoğunluk yaşandı.
İlk olarak çocuklarda görülen şikayetlerin ardından yetişkinlerin de sağlık kuruluşlarına başvurmasıyla hasta sayısı 3 bine yaklaştı.
Yetkililer, şebeke suyunun içme ve yemek hazırlama amacıyla kullanılmaması konusunda uyarıda bulundu.
İL MERKEZİNDE EĞİTİME ARA VERİLDİ
Tokat Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre dezenfeksiyon çalışmalarının daha verimli steril yürütülebilmesi için amacıyla yarın il merkezinde bulunan tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime ara verildi.
Tokat Valiliğinden yapılan açıklamada, 9 Ekim 2026 Cuma günü akşam saatlerinden itibaren kent merkezinde bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle hastanelere başvuruların artması üzerine ilgili kurumlar tarafından inceleme başlatıldığı belirtildi.
Bugün saat 08.00 itibarıyla sağlık kuruluşlarına toplam 2 bin 914 vatandaşın başvurduğu bildirilen açıklamada, yatarak tedavi gören 18 çocuktan 6'sının taburcu edildiği, tedavisi süren çocukların durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Açıklamada, şikayetlerin nedeninin belirlenmesi amacıyla ilgili kurumların koordinasyonunda çalışmaların sürdüğü, kentin farklı noktalarından alınan içme suyu numunelerinin ayrıntılı inceleme yapılmak üzere Ankara Halk Sağlığı Referans Laboratuvarına gönderildiği bildirildi.
Laboratuvar sonuçlarının 3 gün içinde alınmasının beklendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Laboratuvar sonuçları açıklanana kadar tedbir amacıyla şebeke suyunun içme ve yemek hazırlama amacıyla kullanılmaması, bu ihtiyaçların güvenilir ambalajlı içme sularından karşılanması tavsiye edilmektedir. Şebeke suyu, içme dışındaki günlük ihtiyaçlarda kullanılabilir; ancak ağız yoluyla alınmamasına dikkat edilmelidir. Vatandaşlarımızın sağlığının korunması amacıyla gerekli çalışmalar titizlikle sürdürülmekte olup, inceleme sonuçları ve süreçteki gelişmeler Valiliğimiz tarafından kamuoyuyla paylaşılacaktır.”
TOKAT BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA
Tokat Belediyesi ise dün yaptığı açıklamada, "içme suyu şebekesine kanalizasyon suyu karıştığı" iddiaları olduğunu, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından yapılan teknik değerlendirme doğrultusunda bölgedeki içme suyu şebekesine herhangi bir kanalizasyon suyunun karışmasının söz konusu olmadığını belirtmişti.
Açıklamada, "Yaşanan sağlık şikayetlerinin belediyemizin altyapı sistemlerinden kaynaklandığına ilişkin herhangi bir teknik bulgu bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın doğruluğu teyit edilmemiş bilgilere itibar etmemelerini, resmi kurumlar tarafından yapılacak açıklamaları dikkate almalarını önemle rica ederiz." ifadelerine yer verilmişti.
Yaşanan gelişmeler üzerine Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ile Tokat Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Canbolat açıklama yaptı.
İÇME SUYUYLA İLGİLİ İNCELEMELER SÜRÜYOR
Yetkililer, yaşanan sağlık şikâyetlerinin nedeninin belirlenmesi için incelemelerin sürdüğünü bildirdi. İçme suyuyla ilgili son analiz sonuçları henüz kesinleşmezken, vatandaşlardan tedbir amacıyla musluk suyunu kaynatarak tüketmeleri ve resmi kurumların açıklamalarını takip etmeleri istendi.