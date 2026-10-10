Tokat'ta içme suyu için uyarı. Dezenfeksiyon çalışmaları için eğitime ara verildi

Tokat kent merkezinde önceki gün akşam saatlerinde başlayan mide bulantısı , kusma ve karın ağrısı şikayetleri nedeniyle hastanelerde yoğunluk yaşandı.



İlk olarak çocuklarda görülen şikayetlerin ardından yetişkinlerin de sağlık kuruluşlarına başvurmasıyla hasta sayısı 3 bine yaklaştı.



Yetkililer, şebeke suyunun içme ve yemek hazırlama amacıyla kullanılmaması konusunda uyarıda bulundu.



İL MERKEZİNDE EĞİTİME ARA VERİLDİ



Tokat Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre dezenfeksiyon çalışmalarının daha verimli steril yürütülebilmesi için amacıyla yarın il merkezinde bulunan tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime ara verildi.



Tokat Valiliğinden yapılan açıklamada, 9 Ekim 2026 Cuma günü akşam saatlerinden itibaren kent merkezinde bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle hastanelere başvuruların artması üzerine ilgili kurumlar tarafından inceleme başlatıldığı belirtildi.

Bugün saat 08.00 itibarıyla sağlık kuruluşlarına toplam 2 bin 914 vatandaşın başvurduğu bildirilen açıklamada, yatarak tedavi gören 18 çocuktan 6'sının taburcu edildiği, tedavisi süren çocukların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Açıklamada, şikayetlerin nedeninin belirlenmesi amacıyla ilgili kurumların koordinasyonunda çalışmaların sürdüğü, kentin farklı noktalarından alınan içme suyu numunelerinin ayrıntılı inceleme yapılmak üzere Ankara Halk Sağlığı Referans Laboratuvarına gönderildiği bildirildi.

Laboratuvar sonuçlarının 3 gün içinde alınmasının beklendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Laboratuvar sonuçları açıklanana kadar tedbir amacıyla şebeke suyunun içme ve yemek hazırlama amacıyla kullanılmaması, bu ihtiyaçların güvenilir ambalajlı içme sularından karşılanması tavsiye edilmektedir. Şebeke suyu, içme dışındaki günlük ihtiyaçlarda kullanılabilir; ancak ağız yoluyla alınmamasına dikkat edilmelidir. Vatandaşlarımızın sağlığının korunması amacıyla gerekli çalışmalar titizlikle sürdürülmekte olup, inceleme sonuçları ve süreçteki gelişmeler Valiliğimiz tarafından kamuoyuyla paylaşılacaktır.”



TOKAT BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA



Tokat Belediyesi ise dün yaptığı açıklamada, "içme suyu şebekesine kanalizasyon suyu karıştığı" iddiaları olduğunu, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından yapılan teknik değerlendirme doğrultusunda bölgedeki içme suyu şebekesine herhangi bir kanalizasyon suyunun karışmasının söz konusu olmadığını belirtmişti.

Açıklamada, "Yaşanan sağlık şikayetlerinin belediyemizin altyapı sistemlerinden kaynaklandığına ilişkin herhangi bir teknik bulgu bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın doğruluğu teyit edilmemiş bilgilere itibar etmemelerini, resmi kurumlar tarafından yapılacak açıklamaları dikkate almalarını önemle rica ederiz." ifadelerine yer verilmişti.