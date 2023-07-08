Tokat'ta ilginç görüntü: Yağmur suyuyla duş aldı

Tokat’ın Zile ilçesinde saat 20.30’da başlayan sağanak etkili oldu. Yağış sonrası belediye bağları yolu mevkisinde aşırı yağış nedeniyle sel yaşandı. Yolda mahsur kalanların imdadına ise Zile Belediyesi ekipleri yetişti.

İhbar üzerine olay yerine gelen Zile Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yolu yaptıkları çalışma sonrasında trafiği açtı.

YAĞMUR SUYUYLA DUŞ



Bir vatandaşın yağmur altında duş alması ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

