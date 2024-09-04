Tokat'ta işçileri taşıyan minibüs dereye uçtu: 1 ölü, 25 yaralı

Tokat'ın Niksar ilçesinde fındık işçilerinin taşındığı minibüsün dereye uçtu. Kazada 5 yaşındaki 1 çocuk yaşamını yitirdi, 25 kişi de yaralandı.

Tokat'ta işçileri taşıyan minibüs dereye uçtu: 1 ölü, 25 yaralı

Kaza, bugün saat 17.30 sıralarında Niksar ilçesi Kayapaşa Mahallesi Derebağ girişi mevkisinde meydana geldi. Fındık işçilerinin taşındığı Cengiz Gezi yönetimindeki 02 ABZ 139 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu dereye uçtu. Kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 26 kişi yaralandı. Yaralılar, Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Yaralılardan durumu ağır olan ve ismi öğrenilemeyen 5 yaşındaki 1 çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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