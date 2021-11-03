Tokat'ta izne çıkan polis kayboldu

Tokat'ta Almus İlçe Emniyet Amirliği'nde görev yapan 39 yaşındaki Musa Tüzün, 22 Ekim'de 20 günlük yıllık izne ayrıldı. Ancak kendisinden bir daha haber alınamadı.

Tüzün'ün yakınları 28 ekimde kayıp başvurusunda bulundu.

Polis, jandarma ve AFAD, arama çalışması başlattı.

Ekipler, çalışmalarını ilçe yakınındaki ormanlık alanda yoğunlaştırdı.



Valilikten yapılan açıklamada, tüm ihtimallerin dikkate alındığı, aramaların ülke çapında sürdürüldüğü belirtildi.