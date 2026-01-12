Tokat'ta karlı yolda kayan yolcu otobüsü TIR'a çarptı

Tokat-Sivas kara yolu Kızıliniş mevkiinde yolcu otobüsü kontrolden çıkarak TIR'a arkadan çarptı.



Tokat istikametine gitmekte olan Topcan firmasına ait H.Ö. idaresindeki 60 BD 891 plakalı yolcu otobüsü, akşam saatlerinde yağan kar nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak önündeki demir yüklü 55 BLC 53 plakalı TIR'ın dorsesine çarptı.



Otobüs ile TIR arasında sıkışan yolcular, AFAD ve Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı. Kazada yaralanan 7 yolcu, ambulanslarla Tokat'taki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan kaza, olay yerinde ters istikamette seyretmekte olan bir araçtaki yolcu tarafından görüntülendi. Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.