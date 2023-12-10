Tokat'ta katliam gibi kaza | Minibüs, kamyona çarptı: 5 ölü

Kaza, Tokat-Sivas kara yolu Yatmış köyü mevkiinde çift taraflı olarak meydana geldi.
Sivas istikametinden Tokat istikametine giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs, aynı istikamette seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyona arkadan çarptı.
Çarpışma sonucunda minibüste bulunan 5 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin olayla ilgili incelemesi devam ederken kimlik tespit çalışmaları sürüyor.
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