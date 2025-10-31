Tokat'ta kaza yapan otomobil bariyere girdi

Tokat'ın Niksar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, T.B. idaresindeki  otomobil Marul Sokak'tan çevre yoluna çıktığı sırada, Cezaevi istikametine seyir halinde olan H.Ö. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın ardından H.Ö.'nün kullandığı araç, yol ortasındaki demir bariyere saplanarak durabildi. Meydana gelen kazada H.Ö. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

