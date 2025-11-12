Tokat'ta Kıbrıs gazisine veda
12.11.2025 16:01
Anadolu Ajansı
AA
Tokat'ta 74 yaşında yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Mehmet Uzun, toprağa verildi.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde 74 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Mehmet Uzun'un cenazesi toprağa verildi.
Mehmet Uzun'un Türk bayrağına sarılı cenazesi, Erbaa Merkez Büyük Camisi'ne getirildi. Gazinin yakınları, burada taziyeleri kabul etti.
Uzun'un naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.
Cenazeye Uzun'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Erbaa Kaymakamı Remzi Demir ve vatandaşlar katıldı.