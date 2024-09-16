Tokat'ta korkunç olay: Kendini ATV'ye zincirleyip yaktı

Tokat'ta akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen bir kişi, kendini ATV'ye zincirleyip ateşe vererek intihar etti.

Tokat'ta korkunç olay: Kendini ATV'ye zincirleyip yaktı

'ın Niksar ilçesine bağlı Yeşilhisar köyünde akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen M.Y. (51), ATV aracına kendini zincirleyerek, üstüne benzin döküp kendini ateşe verdi.

Yangın, ATV’den yükselen alevlerin otluk alana sıçramasıyla fark edildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

İddiaya göre 2 yıl önce de intihar girişiminde bulunan ve yakınları tarafından fark edilerek kurtarılan M.Y.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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