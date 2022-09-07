Tokat'ta MHP’li belediye başkanının makam aracına silahlı saldırı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde belde belediye başkanının makam aracına düzenlenen silahlı saldırıda MHP İl Genel Meclis Üyesi Ünal Umay yaralandı.



Tanoba Belde Belediye Başkanı Vural Özdemir’in kullandığı 60 ER 134 plakalı makam aracına akşam saatlerinde Erbaa-Tanoba yolu Koçak köyü mevkisinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açıldı.



Araçta bulunan MHP'li Umay’ın başından yaralandığı saldırıdan Özdemir yara almadan kurtuldu.



Özdemir, camları kırılan makam aracıyla Umay'ı Erbaa girişine kadar getirdi. Umay burada ambulansa alınarak Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Umay ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı.



"OPERASYON BAŞARILI GEÇTİ, HAYATİ TEHLİKESİ YOK"



MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, yaralanan Umay’ı Erbaa Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.



Bulut, hastane ziyareti sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başhekim ile görüştüm Ünal Umay Bey'in de operasyonu gayet başarılı bir şekilde geçmiş. Endişe edeceğimiz durum yok. Şu an yoğun bakımda Ünal Bey. Vücuduna isabet eden kurşun ve parçaları çıkartılmış durumda. Doktorlarımızın ve başhekimimizin verdiği bilgilere göre hiçbir hayati tehlikesinin bulunmadığı yönünde elhamdülillah" dedi.

Tanoba Belde Belediye Başkanı Vural Özdemir de "Beldeye giderken nerden geldiğini bilmediğimiz şey Ünal Bey'e isabet etti. Benim sağlığımda bir şey yok şükür. Ünal abimde de çok şükür hayati tehlike yok. Olay adli mercilerce araştırılıyor." diye konuştu.

Jandarma ekipleri, saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

