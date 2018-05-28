Tokat'ın Zile ilçesinde, Kenan Kafalı yönetimindeki otomobille Hacı Emin Sepetçi'nin kullandığı öğrenci servisi, Ata çevre yolunda çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen servisteki 6 öğrenci ile sürücü yaralandı.
Yaralı öğrenciler, çevredekiler tarafından devrilen araçtan çıkarıldı.
Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Tokat'ta öğrenci servisi devrildi: 7 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Tokat Zile'de, öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Tokat'ın Zile ilçesinde, Kenan Kafalı yönetimindeki otomobille Hacı Emin Sepetçi'nin kullandığı öğrenci servisi, Ata çevre yolunda çarpıştı.