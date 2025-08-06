Tokat'ta orman yangını: 1 şüpheli gözaltında

Tokat'ın Erbaa ilçesi Karanlık Dere mevkisinde, saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kızılçam ağaçlarının yoğun olduğu mevkide dumanların görülmesi üzerine, bölgeye jandarma ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler ile Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sarp kayalıkların da olduğu alanda yangını büyümeden kontrol altına almak için çaba gösterdi.

Bölgeye sevk edilen trafik ekipleri de D-100 Karayolu'nda tedbir aldı.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı.



Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, 50 hektar ormanlık alanda yangın çıktığını belirterek, "Yangını büyük oranda kontrol altına aldık. Ters bir durum olmazsa yakın zamanda inşallah soğutma çalışmalarına devam edilmesiyle birlikte söndüreceğiz. Soğutma çalışmalarımız sürüyor" ifadelerini kullandı.

ELEKTRİK TEKNİKERİ GÖZALTINDA

Jandarma ekipleri de yangının başladığı noktada incelemelerde bulundu. Elektrik kesintisi sonrası devreye giren GSM operatörüne ait baz istasyonunun jeneratöründen kaynaklandığı değerlendirilen yangınla ilgili operatörün taşeron olarak elektrik işlerini yapan teknikeri O.R. (78), gözaltına alındı.