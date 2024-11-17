Tokat’ta otomobil camiye çarptı: 8 yaralı
Tokat’ta bir otomobil camiye çarptı. Kazada otomobildeki 8 kişi yaralandı.
Tokat'ta camiye çarpan otomobildeki 8 kişi yaralandı.
H.K. (42) idaresindeki 19 AEA 557 plakalı otomobil, Çamlıbel-Yeşilyurt kara yolu Dodurga köyünde kontrolden çıkarak yol kenarındaki camiye çarptı.
Kazada, sürücüyle araçta bulunan Ş.K. (69), N.K. (29), R.A (52), Ü.V. (19), E.K. (4), E.H.K. (8) ve N.N.K. (2) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Tokat'taki hastanelere kaldırıldı.
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